,,Tygodnik Solidarność'' zablokowany na twitterze. ,,To cenzura''

Michal 30.10.19 10:53

Nie jest winą Twittera, że większość prawicowych wpisów wypełnia znamiona szczucia, mowy nienawiści, podżegania do przemocy i aktów przestępczych.

Standardy w krajach cywilizowanych są nieco inne niż w TVP, TVTRWAM czy na podlasiu.

Jeśli w zafajdanych gnojem gumofilcach chcesz wejść na imprezę lub do restauracji to nie dziw się, że zostaniesz wyproszony, a w razie stawiania oporu sprowadzony do parteru przez ochronę.