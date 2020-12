Tychy. FCA Group. Rusza produkcja hybrydowych i elektrycznych samochodów marek Jeep, Fiat oraz Alfa Romeo

Grupa FCA ogłasza nowe inwestycje w strategiczny projekt realizowany w fabryce w Tychach. Inwestycja będzie dotyczyć rozbudowy i modernizacji zakładu FCA Poland i potrwa kilka lat. Jej celem jest uruchomienie w drugiej połowie 2022 roku seryjnej produkcji pierwszego z trzech nowych modeli samochodów osobowych dla marek grupy. Przygotowania już się rozpoczęły.

- FCA ogłasza nowe inwestycje w projekt realizowany w najbliższych latach w fabryce FCA Poland w Tychach.

- Tychach powstaną nowe, hybrydowe i elektryczne samochody marek Jeep, Fiat oraz Alfa Romeo.

- Wraz z deklaracją inwestycji FCA Poland otrzymuje pozytywną decyzję Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w zakresie wsparcia inwestycji w fabryce w Tychach.

Zapowiedziane samochody marek Jeep, Fiat oraz Alfa Romeo to zaawansowane technologicznie modele oparte na nowej koncepcji mobilności. Będą one produkowane, wykorzystując najbardziej zaawansowane systemy napędowe, w tym napęd w pełni elektryczny.

Dzięki temu wyznaczą one standardy w swoich segmentach, umożliwiając dalszy rozwój marek Grupy i skuteczne konkurowanie na najbardziej wymagających rynkach na świecie.

Ogłoszenie inwestycji FCA w fabryce w Tychach zostało przypieczętowane symbolicznym przekazaniem decyzji o przyznaniu pomocy publicznej dla Grupy FCA przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (KSSE). Dokumenty z rąk prezesa KSSE, dr. Janusza Michałka przyjął członek zarządu FCA Poland, dyrektor finansowy Sławomir Bekier. Przyznane wsparcie dotyczy stworzenia korzystnych warunków realizacji planowanej inwestycji poprzez zapewnienie FCA możliwości skorzystania z ulg podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Wypowiedzi przedstawicieli Grupy FCA i KSSE

Pietro Gorlier, dyrektor operacyjny (COO) FCA na region EMEA:

„Dziś Tychy piszą nowy rozdział niezwykłej, stuletniej historii obecności Grupy w Polsce, która rozpoczęła się od otwarcia pierwszego oddziału Fiata w 1920 roku. Jestem szczególnie dumny z naszych polskich zakładów, które dzięki codziennemu zaangażowaniu i wysiłkowi pracowników reprezentują centra doskonałości dla FCA na całym świecie. Zapowiedziane dziś inwestycje są wypełnieniem obietnicy wzmocnienia działalności w Polsce złożonej przez FCA dwa lata temu podczas prezentacji naszego biznesplanu”.

Dr Henryka Bochniarz, członek Rady Nadzorczej FCA Poland:

„Fiat Chrysler Automobiles (FCA) to nie tylko jeden z największych producentów samochodów osobowych w Polsce, lecz także jeden z najważniejszych w kraju inwestorów zagranicznych w branży przemysłowej. W skład Grupy wchodzi trzynaście polskich spółek, które zatrudniają 6,4 tys. osób. Chciałabym także podkreślić, że w ubiegłym roku aż 74% produkcji polskich spółek FCA o wartości ponad 12,4 mld złotych znalazło swoich odbiorców poza granicami kraju. FCA to nie tylko sprawne i nowoczesne przedsiębiorstwa, ale również wiarygodna organizacja, dla której czynnik ludzki jest kluczowym elementem sukcesu. Dzięki profesjonalizmowi tyskiej załogi możemy dziś świętować jedną z większych inwestycji motoryzacyjnych w Polsce i tym niezwykle mocnym akcentem przypieczętować 100. jubileusz obecności Grupy FIAT na ziemiach polskich”.

Alfredo Leggero, prezes zarządu FCA Poland:

„Polska od zawsze miała dla FCA strategiczne znaczenie. FCA Poland produkuje i będzie produkować samochody z wysokim udziałem podzespołów wytwarzanych lokalnie, które śmiało mogą być określane mianem „Made in Poland”. Załoga FCA Poland przez lata wykazała determinację i profesjonalizm w dążeniu do osiągnięcia najwyższych standardów światowych w zakresie wytwarzania samochodów. Każdy pracownik naszej fabryki w Tychach zasługuje na tę inwestycję i każdy może być dumny z tego, że przyczynił się do decyzji, która zapewni tyskiej fabryce dalszy rozwój”.

Tomasz Gębka, dyrektor Zakładu Tychy, członek zarządu FCA Poland:

„Dziękuję za wsparcie ze strony naszego managementu – zarówno w Turynie, jak i w Detroit. Ktoś, kto zna zakład w Tychach i lokalny team, mógłby powiedzieć, że decyzja dotycząca ulokowania tak ważnego strategicznie projektu właśnie tutaj powinna być automatyczna. Z drugiej strony w Grupie FCA jest wiele fabryk w Europie, obu Amerykach i Azji, z którymi współpracowałem w przeszłości i w których wdrożyliśmy system World Class Manufacturing. Podobnie jak zakład w Tychach gwarantują one najwyższą jakość i wydajność, koncentrując się jednocześnie na ekologii. Tym bardziej dziękuję za to zaufanie dane właśnie nam”.

Dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (KSSE):

„Nasz flagowy inwestor z kolejną decyzją KSSE o wsparciu. Tym razem FCA Poland będzie produkował w Polsce i to u nas, w Tychach, całkiem nowe modele samochodów do tej pory nieprodukowane przez Grupę. Dzięki realizacji inwestycji Grupy FCA zaplanowanej na kilka lat, w KSSE na Śląsku będą powstawały nowoczesne samochody marek FCA z napędem elektrycznym oraz hybrydowym. W ramach samej decyzji o wsparciu KSSE, nasz inwestor zadeklarował ponad 755 mln zł nakładów w fabrykę w Tychach”.

Ogłoszona decyzja o inwestycji Grupy FCA ma również ważny wymiar symboliczny – pieczętuje przypadający na ten rok 100. jubileusz obecności Grupy i marki FIAT nad Wisłą. To właśnie 100 lat temu w Warszawie powstała spółka akcyjna Polski Fiat, a 11 lat później w Państwowych Zakładach Inżynierii w Warszawie ruszyła produkcja pierwszych Fiatów na włoskiej licencji. Powojenna historia marki odrodziła się w 1965 roku w warszawskiej FSO wraz z produkcją nowego samochodu na licencji i osiem lat później w FSM w Bielsku-Białej, gdzie z linii montażowej zjechały pierwsze egzemplarze Fiata 126p. W 1975 roku ruszyła produkcja w zakładzie w Tychach. W 1992 roku Fiat Auto nabył FSM, powołując do życia spółkę Fiat Auto Poland, obecnie Fiat Chrysler Automobiles – Poland.

FCA Poland – Zakład Tychy:

Zakład FCA Poland (Tychy) jest jednym z największych zakładów produkcyjnych FCA. Zajmuje powierzchnię 2,4 mln m², z czego na hale produkcyjne i budynki usługowe przypada 0,5 mln m². W Zakładzie pracuje obecnie ok. 2,5 tys. osób, a na jego terenie znajdują się 42 firmy świadczące usługi na rzecz fabryki. Z jego linii montażowych co około minuty zjeżdża nowy samochód. W 2019 roku zakład FCA w Tychach wyprodukował łącznie 263 176 samochodów marek Fiat, Abarth i Lancia, w tym: 179 689 szt. Fiata 500, 21 015 szt. Abartha 595 oraz 62 472 szt. Lancii Ypsilon. Fabryka FCA w Tychach działa zgodnie z World Class Manufacturing, zintegrowaną metodologią zarządzania przedsiębiorstwem według najwyższych światowych standardów. Zakład Tychy FCA Poland był jednym z pierwszych w Grupie, który osiągnął poziom „Gold” WCM.

FCA Poland jest jednym z największych pracodawców w regionie – na koniec ubiegłego roku zatrudniał blisko 2 500 osób. Nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań oraz udoskonaleń organizacji pracy. Jednym z elementów wpływających na rozwój jest Plant Academy – projekt, który ma na celu rozwój umiejętności technicznych oraz przywódczych pracowników.

Dla gospodarki niezwykle istotną i dochodową gałęzią jest eksport, a kluczowe znaczenie w polskim eksporcie ma motoryzacja. 99% wyprodukowanych w 2019 roku samochodów marek: Fiat, Abarth i Lancia (tj. 260 842 sztuki) wyeksportowano na 58 rynków świata.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE)

KSSE jest wyróżniona tytułami najlepszej strefy w Polsce, Europie i 2. na świecie według Financial Times oraz „Wysoko Rekomendowanej” w kategorii Najlepsza SSE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Europie. KSSE skupia ponad 400 nowoczesnych firm z małego i wielkiego biznesu, które, inwestując blisko 40 mld zł, utworzyły ponad 80 tysięcy nowych miejsc pracy. KSSE stawia na nowoczesne, zautomatyzowane inwestycje, bezpieczne dla środowiska i wpływające na poprawę jakości życia mieszkańców regionu. Flagowy klaster KSSE, Silesia Automotive and Advanced Manufacturing, do którego należy obecnie przeszło sto firm motoryzacyjnych, w zeszłym miesiącu zdobył następny stopień europejskiego certyfikatu jakości zarządzania klastrem – SILVER LABEL Cluster Management Excellence wydany przez European Secretariat for Cluster Analysis.

