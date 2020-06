Twitter reaguje na ogromną chińską dezinformację

Twitter zablokował aż 170 tys. kont, które były wykorzystywane we wspieranej przez Chiny kampanii dezinformacyjnej na ogromną skalę. Z kont przekazywano informacje korzystne dla Chin, w tym także informacje dotyczące pandemii koronawirusa.

Twitter zawiesił sieć złożoną z 23 750 kont, wykazujących się dużą aktywnością oraz większą sieć około 150 tys. kont, używanych do nagłaśniania tego przekazu – przekazała agencja Reuters.

Poza wymienionymi kontami, Twitter zablokował również dwie mniejsze sieci, co do których istniało podejrzenie, że są one wspierane przez Rosję i Turcję. Sieci te wykorzystywane były jednak na terytoriach wymienionych krajów.