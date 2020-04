Twarze Putina i Stalina na mozaikach w głównej cerkwi rosyjskiej armii

- Główna Katedra Sił Zbrojnych Rosji powstała w należącym do rosyjskiego ministerstwa obrony parku "Patriota" pod Moskwą, gdzie odbywają się m.in. parady oraz pokazy uzbrojenia i patriotyczne obozy dla młodzieży. Powstała tam też gigantyczna cerkiew, trzecia co do wysokości na świecie. Będzie oficjalną świątynią rosyjskiej armii.