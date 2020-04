Twarde dane. Koronawirus sprawia, że ludzie więcej się modlą

„W marcu 2020 r. internetowe wyszukiwanie tematu modlitwa gwałtownie wzrosło do najwyższego poziomu w ciągu ostatnich 5 lat, dla których dane porównawcze są dostępne w wyszukiwarce Google, przewyższając wszystkie inne wydarzenia, które poza tym zwiększają zapotrzebowanie na modlitwę, takie jak Boże Narodzenie, Wielkanoc i Ramadan” – twierdzi prof. Jeanet Sinding Bentzen z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Kopenhagi w Danii. Według Bentzen ten wzrost jest skorelowany z postępem epidemii koronawirusa.

Z badań duńskiej profesor wynika, że to zwiększone zapotrzebowanie na modlitwę jest globalne i „pojawia się na wszystkich kontynentach oraz w przypadku chrześcijan i muzułmanów. Nawet w Danii, jednym z najmniej religijnych krajów świata, widać systematyczny wzrost w internetowych wyszukiwaniach modlitwy”. Wzrost dotyczy także słów związanych z modlitwą, takich jak np. „Bóg”. Wyszukiwanie samego słowa „modlitwa podwoiło się na każde 80 000 nowych przypadków koronawirusa w 75 krajach, począwszy od połowy marca”.

Wprawdzie potrzeba modlitwy rośnie w czasach kryzysu, ale według duńskiej badaczki obecne zjawisko jest wyjątkowe i przekracza wszystko to, co było znane nam od lat. Najsilniejszy skok w wyszukiwaniach zanotowano w krajach chrześcijańskich w Europie, Ameryce Północnej i Australii. Być może zjawisko to związane jest z faktem, że w krajach muzułmańskich w chwili badania epidemia jeszcze nie ogarnęła całych obszarów.