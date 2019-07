TW ,,Znak'' składa życzenia ks. Bonieckiemu. ,,Przyzwoitość zwycięży!''

- Zrobiłem się taką primabaleriną Kościoła i niedorżniętą ofiarą inkwizycji. I kogoś takiego ludzie przychodzą oglądać i słuchać. Spotkania cieszą, te wszystkie cudowne pochwały... Ale uwaga: z kaznodzieją jest najgorzej nie wtedy, gdy ludzie patrzą na zegarki, ale wtedy, gdy podnoszą zegarek do ucha albo w niego stukają, by sprawdzić, czy chodzi - mówił podczas jednego z krakowskich spotkań.

Życzenia kontrowersyjnemu duchownemu postanowił złożyć m.in Michał Boni, były TW pod pseudonimem "Znak", w rządzie premiera Donalda Tuska pełnił funkcję ministra administracji i cyfryzacji. Boni w 1985 r. podpisał deklarację współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, która swojemu nowemu tajnemu współpracownikowi nadała pseudonim „Znak”. Z dokumentów wynika, że kontakty TW „Znak” z bezpieką trwały do początku 1990 roku. 31 października 2007 r. Boni przyznał się do współpracy z SB



Oto co napisał w mediach społecznościowych, okraszając swoją wypowiedź zdjęciem ks. Bonieckiego, który trzyma obrazek popierający LGBT.