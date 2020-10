TVP Info: Skąd żona R. Giertycha miała pieniądze na willę we Włoszech?

Roman Giertych został zatrzymany w związku ze śledztwem dot. wyprowadzenia ze spółki Polnord 92 mln zł w latach 2010-2014. To właśnie w 2014 roku, jak ustalił portal tvp.info, żona Romana Giertycha otrzymała pierwsze pozwolenie od władz Velletri ws. ogromnej posiadłości we Włoszech. Portal przeanalizował dokumenty związane z tą posiadłością. Okazuje się, że we wszystkich występuje żona adwokata, a nie on sam.

Po zapoznaniu się z publicznie dostępną dokumentacją portal zauważa, że pierwsze decyzje administracyjnie ws. posiadłości państwa Giertychów we Włoszech wydano w 2014 roku, czyli wtedy, kiedy zdaniem śledczych miało dojść do wyprowadzenia ostatnich pieniędzy ze spółki Polnord. W 2014 roku właśnie Ryszard K. odszedł ze spółki i wycofał się z Prokom Investments.

W dzień zatrzymania Romana Giertycha na antenie TVP Info dziennikarz Cezary Gmyz stwierdził, że to właśnie za pieniądze, jakie adwokat miał uzyskać w wyniku przestępstwa, kupił on dom we Włoszech:

- „Z tych pieniędzy, które zostały wyprowadzone z tych spółek Roman Giertych kupił posiadłość. Posiadłość, która jest ok. 40 km od Rzymu i wyprowadził się do tej posiadłości już w sierpniu tego roku” – mówił dziennikarz.

We wrześniu 2014 roku, jak ustalił portal tvp.info, Barbara Giertych otrzymała pozwolenie na podłączenie wody na tę działkę. Zgodę na zagospodarowanie terenu otrzymała w lutym 2015 roku. Wówczas najpewniej rozbudowano zakupioną nieruchomość. Ostatnią zgodę wydano w 2017 roku.

- „Skąd Giertych miał pieniądze na taki zakup?” – pyta Samuel Pereira.

- „On zanim zaczął pracować dla Ryszarda K., był golasem, jeździł Fordem Galaxy i mieszkał w Łomiankach. To wszystko co ma dzisiaj zawdzięcza K., któremu pomógł w wyprowadzeniu 92 milionów złotych” – mówi portalowi anonimowy informator, który ma być zapoznany z kulisami śledztwa.

Portal przekonuje, że wedle będących w posiadaniu śledczych analiz, za sprawą wyprowadzenia środków ze spółki w 2014 roku adwokat miał mieć zgromadzonych kilka milionów złotych. Milion złotych w gotówce miał mu wypłacić z bankomatów ochroniarz Sebastian J. i w formie darowizny Roman Giertych miał ten milion przekazać swojej żonie. Barbara Giertych, jak przekonuje tvp.info, właśnie za te pieniądze miała kupić włoską posiadłość.

