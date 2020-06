TVN24 broni Trzaskowskiego. Prawda jest nieważna

katolicka kretynizacja polski 21.6.20 19:52

Sukcesy piSS sekty: 1 200 000 zł skradzine z dolnośląskiego PCK przez członków piSS na kampanię Zalewskiej. 4 800 000 zł strat w stadninie koni w Janowie za 2017-18. Za 2019 piSS nawet nie chce podawać wielkości strat. 8 000 000 zł wyniosła w reklamówce sekretarka z CBA. Ile wyniósł szef? Nie wiadomo. 5 500 000 zł dostał instruktor narciarstwa, koleś ministra $zumowskiego. 7 500 000 zł to koszty napraw trzech limuzyn rozbitych przez partaczy zatrudnionych przez piSS a wożących Dudę, Szydło i Macierewicza. 10 000 000 zł kosztowało wysadzanie parówek przez komisje Macierewicza (czy to wszystkie koszty?) 10 000 000 zł kosztowała stępka promu krzywoustego kłamcy Matołuszka, której to stępki NIE MA 12 000 000 zł kosztowały zabawy modelarzy w lądowanie Antonowa. 17 000 000 zł kosztowały testy, które "uległy zniszczeniu" w transporcie LOT 20 000 000 zł kosztowały testy, które okazały się nieskuteczne. 25 000 000 zł sołtysowa Beatka przeznaczyła na biznes szkolny swojego męża. 27 000 000 zł wzięła firma znajomego Macierewicza za testy sprowadzone z Turcjiw cenie 6x wyższej niż rynkowa. 30 000 000 zł stracił państwowy, ratowany przez piSS trup gospodarczy Autosan za 20 min spóźnienia na przetarg 40 000 000 zł to stawka łapówki w KNF za zniszczenie banku, żeby go potem przejąć za symboliczną złotówkę. 50 000 000 zł kosztowa l projekt księdza egzorcysty znajomego zero 65 000 000 zł wyprowadzono z fundacji SKOK 70 000 000 zł przekret Jacka PKW-Sasina związany z nielegalnymi "wyborami" 111 000 000 zł kosztowała "promocja" Polski przez niepływający jacht i niedziałające strony internetowe. 115 000 000 zł kosztowały lewe przetargi w więziennictwie za czasów ministra doktora Jakiego. 140 000 000 zł wpłacono z podatków na biznes brata i żony ministra $zumowskiego. 165 000 000 zł wyniosła dotacja z budżetu (naszych podatków) na biznesy inwestora Rydzyka z Torunia. 200 000 000 zł kosztowało nas 50 szt respiratorów niezgodnych ze specyfikacją zamówienia (znowu $zumowski?). 500 000 000 zł dał fundacji Czartoryskich minister Gliński. Pieniądze zniknęły, fundacja upadła. 1 000 000 000 zł straciły Enea i Energa na budowie elektrowni w Ostrołęce. 1 200 000 000 zł to koszt czyszczenia z długów portfeli państwowych banków. Kosztem GetBack. 1 300 000 000 zł promesy kredytowej dla Kaczyńskiego i spółki na Srebrna Tower. 2 000 000 000 zł to wpłata na reżimową TVPiSS Szczujnia na rok 2020. Łącznie do 2024 roku to będzie 10 000 000 000 zł. 6 000 000 000 zł wypłacił Bankowy Fundusz Gwarancyjny klientom upadłych SKOKów - pieszczochów posła Kaczyńskiego i partii piSS. 91 000 000 000 zł dodrukował pan Glapiński na wykup obligacji rządowych (dane na początek czerwca 2020) 112 000 000 000 zł to dziura VAT za rządów Banasia i Morawieckiego. 1 071 900 000 000 zł (jeden bilion siedemdziesiąt jeden miliardów dziewięćset milionów) to zadłużenie skarbu państwa na koniec kwietnia 2020 roku. Oto jak wygląda kwitnące państwo dojnej zmiany...