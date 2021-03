TVN odpowiada na list pracowników. Kieli robi z siebie ofiarę: To przykry atak

Do 142 polskich i zagranicznych redakcji list otwarty wysłali byli pracownicy TVN Grupa Discovery, opisując ogrom nadużyć, do jakich dochodzi w stacji. Na porządku dziennym ma być inwigilacja pracowników, zwalnianie kobiet w ciąży czy cenzurowanie newsów. Teraz TVN odpowiada na zarzuty.

Z opublikowanego w mediach listu byłych pracowników TVN dowiadujemy się m.in. o kontrowersyjnej ankiecie, do której wypełniania byli zobowiązani. Pracodawca, pod pretekstem wykluczenia konfliktu interesów, domagał się informacji m.in. o prowadzeniu działalności gospodarczej, co pracownicy ocenili jako inwigilację.

W liście pracownicy stacji opisują również sprawę tzw. afery szczepionkowej, w której jednymi z głównych bohaterów byli zarządzający stacją Katarzyna Kieli i Edward Miszczak. Wedle autorów listu zagranicznemu właścicielowi stacji przekazywano ocenzurowane informacje na ten temat.

Teraz do zarzutów odnosi się sama prezes i dyrektor zarządzająca Discovery EMEA Katarzyna Kieli. Portal tvp.info.pl ujawnił wiadomość mailową, jaką wysłała ona do pracowników stacji. Przyjmuje starą metodę i próbując zrobić z siebie ofiarę, atakuje autorów listu.

- „W ciągu ostatnich lat niejednokrotnie byliśmy obiektem licznych ataków mających na celu zdyskredytowanie naszej firmy. Wczoraj do mediów trafił list, w którym padają różnego rodzaju zarzuty wobec mnie, kierownictwa firmy, TVN i grupy Discovery” [...] W dość zręczny sposób miesza on zdarzenia, które miały miejsce, z faktami całkowicie wymyślonymi, a wszystko to jest przeplecione rzekomą troską o przyszłość firmy [...] takie ataki to bardzo przykre doświadczenie”