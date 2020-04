Tusk wylewa żółć: Polska w rękach PiS

Andy Semicki Rabin 17.4.20 17:09

- Czyli wnioskuję, że w Konfabulacji nie ma żydów?

- Może tylko nie ma takich, którzy mieliby odwagę się do tego przyznać?

- Może Korwin nie jest?

- Może Braun nie jest?

- Może reszta nie jest?

- To kto w takim razie jest w Konfabulacji Polakiem?

Tak tylko pytam, bo tak naprawdę, to mnie nie interesuje żaden marksistowski liberalizm, ani w wydaniu Korwina, ani w wydaniu nowej spadającej gwiazdy, niejakiego Mentzena (pewnie Polak z pochodzenia). To jest pewnie to brakujące polskie ogniwo w Konfederacji! :D