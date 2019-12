Tusk: Władza rzuca się na sądy, aby móc bezkarnie kraść. Internauci oburzeni!

Japa 17.12.19 11:25

No dobra ,,Moshe " .Oko ma w odbycie . musi tylko uważać na , Wiosnę " bo mu mogą to oko wybić Jest i druga sprawa . A co z mózgiem ? Tez poszedł niżej pasa . ? Tyle ,że z przodu? Bo facet na tym fotelu władzy musi na siebie uważać . Jak wskazuje na kogoś ,że to złodziej. to powinien wiedzieć ,że to się da udowodnić , wykryć . Bo inaczej sytuacja się odwróci. Tak od siebie powiem :Oni w tych strzałach w kolana chyba do orgazmu dochodzą.