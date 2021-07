Tusk trolluje na Twitterze. Prof. Maliszewski odpowiada danymi

Donald Tusk w kolejnym wpisie na Twitterze zaatakował dziś rząd Zjednoczonej Prawicy, wracając do swojego hasła „3D: drożyzna, daniny, dług”. W odpowiedzi prof. Norbert Maliszewski przytoczył dane, które rozwiewają wszelkie wątpliwości co do rządów Platformy Obywatelskiej.

- „Rządowy program 3D: drożyzna, daniny, dług - przyspiesza. W lipcu najwyższa od 20 lat, pięcioprocentowa inflacja”

- napisał na Twitterze lider Platformy Obywatelskiej.

Rządowy program 3D: drożyzna, daniny, dług - przyspiesza. W lipcu najwyższa od 20 lat, pięcioprocentowa inflacja. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 30, 2021

Tuskowi odpowiedział prof. Norbert Maliszewski. Szef Centrum Analiz Strategicznych przytoczył dane na temat inflacji, długu publicznego i podatków, zestawiając rządy PO i PiS.

„Wartość średnia inflacji CPI w okresach

2007-2015 - 2,3%

2015 - obecnie -1,3%

Przyrost długu publicznego do PKB w proc.

2007-2015 - 6,8%

2015 - obecnie -6,2%

Podatki

2007-2015 - wzrost VAT

2015 - obniżki PiT, CIT, kwota wolna do 30 tys. i podniesienie progu podatkowego”.

Tak — Norbert Maliszewski (CAS/KPRM) (@nmaliszewski) July 30, 2021

kak/tvp.info.pl