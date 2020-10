Tusk szydzi ze szpitali tymczasowych. Kiedy wymyśli coś konstruktywnego?

Informację o stworzeniu szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie były premier Donald Tusk odczytał jako kolejną okazję do szydzenia z rządu. Kiedy cały świat walczy z pandemią koronawirusa, szef Europejskiej Partii Ludowej spędza czas na zastanawianiu się, w jaki sposób można by jeszcze zakpić z tych, którzy tę walkę podejmują.

Rzecznik rządu Piotr Muller potwierdził dziś, że na Stadionie Narodowym powstanie szpital tymczasowy, przeznaczony do leczenia chorych z COVID-19. Już w przyszłym tygodniu ma on być gotowy na przyjęcie pacjentów. Takie szpitale mają powstać w każdym mieście wojewódzkim. To jeden z punktów rządowej strategii, mającej zapobiec ewentualnemu problemowi niewystarczającej ilości łózek gotowych do przyjęcia pacjentów zakażonych koronawirusem.

Jak każde działanie rządu, również to spotkało się z krytyką totalnej opozycji, której politycy wciąż ograniczają się do podważania każdej decyzji rządzących, sami nie mając Polsce nic do zaproponowania. Szpital na Stadionie Narodowym już rano krytykował Grzegorz Schetyna, teraz w ślad za nim poszedł Donald Tusk, który swoja mądrością podzielił się na Twitterze:

- „Stadionów wystarczy, gorzej z respiratorami. Kupili ich mniej, niż zbudowano Orlików” – kpi polityk.

Stadionów wystarczy, gorzej z respiratorami. Kupili ich mniej, niż zbudowano Orlików. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 19, 2020

rozumiem, że gdyby pandemia wybuchła w 2014 gdy uciekałeś z Polski respiratorów mięliśmy więcej niż źdźbeł trawy na Orlikach, szpitali nikt nie zamykał, personelu nie brakowało, medycy nie wyjeżdżali zagranicę, a nakłady na służbę zdrowia były dwa razy większe niż teraz 🤔 — Ðarek Sz (@PolakNaKacu) October 19, 2020

Tymi Orlikami to ja bym się nie chwalił w momencie postawienia zarzutów Romanowi G. przez prokuraturę to jakby pan wyzywał los na pojedynek. — Jarosław Królak (@KrolakJa) October 19, 2020

Pochwal się mistrzu ile za twoich rządów kupiono respiratorów. Ile zlikwidowano laboratoriów diagnostycznych w Polsce, przez co teraz nie ma komu robić większej ilości testów. Ilu szpitalom obcięliście kasę, co przełożyło się na brak personelu. Zamiast tego pieprzysz o Orlikach. — Reszef (@reszef) October 19, 2020

Za pana czasów znowu to zamykano szpitale, a oddziały zakaźne likwidowano na potęgę. pic.twitter.com/eDAHoOedqA — Scarlett O'Anya (@Pani_Scarlett) October 19, 2020

...na szczęście wam nie udało się zlikwidować wszystkich laboratoriów do badania wymazów i do reszty rozłożyć inspekcji sanitarnej. Teraz pozostaje wam tylko puste, czcze gadanie. Na orliku nie da się zrobić szpitala polowego, no chyba że zabralibyście się za to wy... — JKowalski🇵🇱 (@jankowalkski) October 19, 2020

kak/Twitter