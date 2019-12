Tusk ,,strzela w plecy'' Trumpa i chwali się zdjęciem

JS 5.12.19 15:06

Wygląda jak zamachowiec ! Odkrył swoje zamiary ! Takie gest mówi jednoznacznie, że najchętniej przyłożyłby mu prawdziwy pistolet i zmusił do impeachment'u. Dążący do w szaleńczym tempie postępu do intronizacji szatana, gdyby mogli wystrzelali by z nienawiści wszystkich, którzy stoją im na przeszkodzie. Jak prosiła Matka Boża w Fatimie, módlmy się z Różańcem w ręku o pokój na ziemi. Szatan jeżeli nie może wywołać wojny to chce nas zniszczyć przez depopulację przy pomocy ekologi, przymusowych szczepionek, 5G (6G to dopiero będzie masakra ! ) i innych sposobów. Dlatego modlę się o Jezusa Króla, bo tylko z Nim prawdziwe Dobro i szczęście.

Króluj nam Chryste

Pozdr.