Tusk książki pisze... Czy to początek kampanii?

Wciąż nie wiemy, czy szef Rady Europejskiej, Donald Tusk po zakończeniu kadencji w Brukseli wróci do polskiej polityki i czy to właśnie były premier RP zmierzy się z prezydentem Andrzejem Dudą, który z ramienia PiS będzie ubiegał się o reelekcję w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

"To znacznie więcej niż książka o kulisach władzy. To również zapisane potoczystym, barwnym językiem polityczne credo Donalda Tuska i opowieść o Europie, która pozostaje wielkim marzeniem"- tak książkę Donalda Tuska, zatytułowaną "Szczerze", reklamuje Wydawnictwo Agora, dzięki któremu "osobisty dziennik" byłego premiera trafi do rąk czytelników.