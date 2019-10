Tusk knuje: Jest TYLKO JEDEN sposób na powstrzymanie PiS!

alcapone 16.10.19 16:59

Partia PO jak też Tusk mają bardzo krótki jednopunktowy program, brzmi on - polskie bydło przerobiamy na mydło. Przy okazji nie zaszkodzi się wzbogacić, tak jak załogi krematoriów i komnór gazowych wyrywały zagazowanym złote zęby przed wrzuceniem ich do pieca, oni są tacy sami.

Zupełnie więc nie zdziwiło mnie to cyniczne, brutalne, chamskie wystąpienie tego tam Neumana w Tczewie. To jest właśnie to, oni tacy są, załogi komór gazowych, prowadzący akcję eksterminacji Polaków. Jasne że PiS doprowadza ich do szału, dla nich władza PiS to jak bunt więźniów - zamiast umierać planowo wierzgają, a przecież polskie bydło miało być przerabiane na mydło.