,,Tusk i PO to mordercy polskiej elektroenergetyki''

alcapone 17.12.19 10:11

Ciekawostki ze świata małych ekologicznych klamczuszków.

Znakomity przykład jak zawodowi obrońcy klimatu ( naukowcy z tej grupy walczących z globalnym ociepleniem ) umiejętnie sterują informacjami, nie skłamią ale prawdy całej też nie podadzą ( jest to wyższa forma kłamstwa ). Więc publika o wielu sprawach nie wie choć one nie są tajne, są systematycznie przemilczane ( ale jak się długo szuka to się w końcu coś znajdzie ;-))) ).

Postuluje ekologiczny aktywista/pasjonat Darrin aby ograniczyć ruch lotniczy, nawet ciekawy tekst.

https://www.darrinqualman.com/global-air-travel-climate-change/

Uzasadnia to rosnącą emisją CO2 produkowanego przez samoloty za sprawą szybko rosnącej intensywności ruchu lotniczego. Ale on ten aktywista nie wie ( bo jest to systematycznie przemilczane ) że jest jeszcze jedna sprawa, chyba poważniejsza - spaliny samolotów powodują powstawanie chmur wysokich nowego typu które jak najbardziej powodują ocieplenie klimatu.A poniżej można zobaczyć jak do tego doszedłem po kawałku zbierając różne dane, aby ... fachowiec z portalu Nauka o Klimacie poinformował mnie że tam żadna to rewelacja, owszem sprawa jest znana i badana ( tyle że akurat nie jest jakoś całkiem przypadkiem nagłaśniana ).

https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-rzad-swiatowy-kontroluje-klimat-za-pomoca-chemtrails-116#comment-4661428496

A poniżej podobna moja przygoda. Uważnie analizując to co oni podają na portalu Nauka o Klimacie zauważyłem że zależność temperatura w funkcji stężenie CO2 nie jest liniowa, ale jest to funkcja logarytmiczna o podstawie 2, co oznacza dokładnie tyle że w miarę wzrostu stężenia CO2 kolejnych takie same jego przyrosty powodują coraz mniejsze przyrosty temperatury ( co oznacza że z czasem powinna wystąpić tendencja do zatrzymania wzrostu temperatury nawet mimo dalszych przyrostów stężenia CO2 ). Znów zostałem poinformowany że owszem wiemy, wiemy, toż ta sprawa jest oczywista. No znów wyszedłem na tumana. ;-)))

https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/wyzsza-czulosc-klimatu-w-nowym-raporcie-ipcc-384#comment-4709234193

Co jasne żartuje, bo to kolejna informacja pracowicie pomijana przez tych bojowników o klimat. Jestem przekonany że takich przemilczanych spraw jest dużo więcej.