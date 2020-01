Tusk: Głosowałem na Budkę, a Kaczyński chce wyjść z UE

" To pokazuje autentyczny stosunek do UE dzisiejszego rządu. UE jest przeciwnikiem, problemem, kłopotem. Czymś, od czego należałoby się uwolnić. Dobrze wiem, z racji kilkudziesięciu już lat doświadczeń z Jarosławem Kaczyńskim, że dla niego obecność Polski w UE od początku do końca była problemem" - powiedział Tusk.

"Celowo używam tego sformułowania, bo wydaje się, że tak psychicznie i emocjonalnie prezes PiS-u jest gotowy do przeprowadzenia wyjścia Polski z UE. Szczerze? Co do tego, że jest to jego marzenie - nie mam wątpliwości" - dodał Tusk.