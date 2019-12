Tusk: Gdy widzę te pląsy u Rydzyka, to wstydzę się za Polskę

Reytan 17.12.19 12:30

Chwaląc się zdjęciem „Strzał w plecy” Donalda Trumpa, Donald Tusk sięgnął szczytów kabotynizmu. To facet niedojrzały psychicznie, jak zwykły prostak kompromituje siebie, PO i Europejską Partię Ludową. Nie, nie Polskę, bo to Niemiec z krwi i kości, a urodzony tylko na terenie Polski !

Czemu to zrobił ? Czy po to, aby przypodobać się tym, którzy Trumpa nie lubią? Czy po prostu z głupoty?. Niebezpieczne w jego przypadku jest to, że prawdopodobnie nie zrobił tego poza kontrolą własnej świadomości. Prawdopodobnie postradał zmysły. Ten gest świadczy o psychicznej niedojrzałości lub chorobie Donalda Tuska.

Stąd zrozumiała reakcja zszokowanej Angeli Merkel. Tusk, który na chwilę przybiera postać kabotyna, człowieka, który jest gotowy sięgnąć po marne sztuczki, tanie efekty, wyłącznie po to, żeby za wszelką cenę zaimponować innym. Po prostu kretyn i zajob !!!



Jestem 100 % pewny, że gdyby Trump wiedział co ten debil niemiecki robi za jego plecami, to wyrżnąłby mu w ryja z otwartej ręki !!! https://www.youtube.com/watch?v=zkO5neeRh2w