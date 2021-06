Tusk chciał pochwalić się zdolnościami językowymi. Internauci bezlitośni

Donald Tusk postanowił odnieść się na Twitterze do materiału TVP na temat swojego wystąpienia zaprezentowanego na zjeździe CDU, gdzie po niemiecku składał życzenia z okazji jubileuszu tej partii. W swoim wpisie Tusk chciał pochwalić się, że zdarzało mu się mówić też w innych językach. W odpowiedzi internauci postanowili przypomnieć, jak wystąpienia te wyglądały.

- „Po ujawnieniu przez TVP, że do Niemców zwracałem się po niemiecku, pozostaje mi tylko przyznać się, że do Chorwatów mówiłem po chorwacku, a do Ukraińców po ukraińsku(!). Z Obamą spiskowałem po angielsku. Liczę nieśmiało na ułaskawienie”

- zadrwił na Twitterze Donald Tusk.

Odpowiadając na wpis byłego premiera internauci przypominają nagrania z jego obcojęzycznych wystąpień.

A do Hiszpanów po hiszpańsku :) Pamiętamy :) https://t.co/0CcOvnZm0H — Hubert Jach (@hubert_jot) June 10, 2021

kak/Twitter