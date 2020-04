Tusk atakuje rząd i oświadcza: Nie będę uczestniczył 10 maja w procedurze głosowania

diki 28.4.20 11:28

konstytucja nakazuje zrobić wybory, opozycja nie chce zmiany konstytucji i jest za późno,

miliony paczek się codziennie przewalają ,miliny transakcji i wymiany towarów... również

a w ustach Donalda uczciwość to brzmi jak dowcip i to żałosny dowcip

zwłaszcza z nierozliczonej "zdrady o świecie"

powód jest jeden wystąpienia Donalda : Kidawa na końcu stawki poniżej 4%

Donaldzie lepiej nie będzie dla PO... tylko gorzej... i oto chodzi

dziękujemy za obywatelską deklaracje nie pójścia do wyborów

mniej PO matołów będzie wybierać PO matołów ? w sumie dobrze i oto chodzi

i jak zwykle straciłeś okazję aby się nie odzywać

twoje orędzie to jak polityczny "pocałunek śmierci"

może w UE dzięki Merkal jeszcze jakieś parcie masz i żyjesz w jakiejś wydumanej szklance..

żebyś Polsce był nikim to by jeszcze tak źle nie było

już dawno jesteś presona-nongrata ...tylko jeszcze tego nie zauważyłeś ?