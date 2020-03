Tuleya: 'Rząd karze sędziów, a korupcja rośnie!'

- "Ponieważ rząd polski karze sędziów, korupcja rośnie" – to tytuł tekstu, w którym opisano rzekome represje wobec polskich sędziów. Artykuł rozpoczyna się od insynuacji, jakoby w Polsce karano sędziów, którzy odwołują się do prawa europejskiego:

-„Przypadek Igora Tulei, sędziego w Warszawie, jest tajemniczy. Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości chce go oskarżyć o dopuszczenie widzów i reporterów do udziału w przesłuchaniu w 2016 roku na temat tego, czy rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) naruszyła zasady kworum w parlamencie. Wydaje się to dziwne: zgodnie z polskim prawem sędziowie mają prawo decydować, kogo wpuścić na swoje sale sądowe.” – czytamy.