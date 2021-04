Tuleya jak Lenin. Dziś muzeum, kiedy mauzoleum?

Wśród opozycji totalnej kwitnie kult sędziego Igora Tuleyi. Sędzie Monika Ciemięga z Sądu Rejonowego w Opolu stwierdziła nawet wczoraj, że guzik od togi Tuleyi jest symbolem jego niezłomności.

- Jak ja tutaj przyjeżdżam, to staram się nie płakać nad nim, ale staram się dodać mu otuchy, pogadać o głupotach, by miał wsparcie, żeby się uśmiechnął. Chcę też powiedzie, że guzik z togi sędziego Tulei jest w Muzeum Guzików w Łowiczu. Ten guzik już do niego nie wróci, ale nie mam wątpliwości, że pan sędzia założy jeszcze togę i zrobi to co umie najlepiej, to co jest jego pasją i jego misją - powiedziała Ciemięga.

Trudno jest wyrazić mi zdumienie bez użycia wulgaryzmu.

Po prostu jprd 🤦‍♂️ pic.twitter.com/6B5OuRfxX0

— Dariusz Korolczuk (@copone1dak) April 21, 2021

Czołobitny stosunek do sędziego Tuleyi zadziwia.

jkg/twitter