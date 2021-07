TSUE znowu uderza w polskie sądownictwo

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do „natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego”.

- „W wydanym dziś (w środę) postanowieniu wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta, uwzględniła wszystkie wnioski Komisji (Europejskiej) do czasu wydania ostatecznego wyroku. (…) Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego”

- informuje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Tymczasem polski Trybunał Konstytucyjny ma dziś o 16. ogłosić wyrok w sprawie wykonywania środków tymczasowych TSUE dotyczących funkcjonowania sądownictwa w Polsce. Pytania do TK w tej sprawie skierowała Izba Dyscyplinarna SN.

kak/PAP