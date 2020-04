TSUE żąda zawieszenia Izby Dyscyplinarnej SN. Jest odpowiedź ministerstwa

MT(1) 8.4.20 13:29

Nie, PIS i ogromna większość Polaków bardzo dobrze wie, że rząd w sprawach reformy sądownictwa nie łamie prawa.



Sądzę, że i lewactwo władające obecnie UE również to wie. Problem w tym, że za wszelką cenę obłąkańcy z Brukseli poszukują powodów do osłabienia czy nawet obalenia akurat tego polskiego rządu. Bo to rząd na wskroś narodowy.



Wrzawa wokół niego jest zaś inspirowana i jednocześnie wspierana przez antypolskie środowiska tęczowych lewaków mających we krwi gen nienawiści do tego co polskie, narodowe, patriotyczne a zwłaszcza chrześcijańskie.



Pandemia mocno to przewartościuje, zwykli ludzie nawet nie spojrzą na lewacko-tęczowe fanaberie. A renegaci szukać będą szczurzych nor by się schronić.