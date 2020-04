TSUE w oparach absurdu

plantator buraków 2.4.20 10:53

Bardzo dobra wiadomość dla Polski i Polaków. I to na dodatek w tak znamiennym dla świata czasie.



Już my, Polacy, na pewno weźmiemy to pod uwagę podczas nadchodzących wyborów Prezydenta RP ! To bardziej niż pewne !



Nasze uczucia do schizofrenicznej UE i naczelnego paranoika Europy - Tuska to orzeczenie tego śmiesznego TSUE jedynie pogłębiło. Wyspiarze przetarli drogę.