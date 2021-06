TSUE staje po stronie PE. Skarga Węgier oddalona

TSUE oddalił węgierską skargę na rezolucję, w której PE w 2018 roku wezwał Komisję Europejską do uznania, iż kraj ten może naruszać wartości Unii, w konsekwencji wszczynając procedurę przewidzianą w art. 7 TUE.

We wrześniu 2018 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wniosku, w którym wezwał Radę Unii Europejskiej do stwierdzenia, że istnieje poważne ryzyko, iż Węgry naruszają wartości Unii Europejskiej. W konsekwencji wobec Węgier wszczęto procedurę przewidzianą w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, która może prowadzić nawet do zawieszenia określonych praw Węgier wynikających z przynależności do wspólnoty.

Przyjętą rezolucję do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaskarżył węgierski rząd. Węgry domagają się stwierdzenia nieważności rezolucji z uwagi na sposób liczenia głosów. Parlament uwzględnił wyłącznie głosy za i przeciw, z wyłączeniem wstrzymujących się od głosu. Zdaniem Węgier również wstrzymujący się od głosu powinni zostać uwzględnieni.

TSUE oddalił jednak skargę Węgier stwierdzając, że zaskarżona rezolucja może być przedmiotem kontroli sądowej na postawie art. 263 TFUE. Dalej wskazał też, że do ustalenia, czy uzyskana została wymagana większość dwóch trzecich oddanych głosów nie należy uwzględniać wstrzymujących się od głosu.

kak/curia.europa.eu, DoRzeczy.pl