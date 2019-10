Trzy kluczowe paragrafy dokumentu Synodu Amazońskiego. TŁUMACZENIE

Wiele kościelnych wspólnot terytorium amazońskiego ma olbrzymie trudności w dostępie do Eucharystii. Niekiedy trwa nie tylko miesiące, ale nawet kilka lat, zanim ksiądz może powrócić do wspólnoty, aby celebrować Eucharystię, udzielić sakramentu pojednania i namaszczenia chorych w społeczności. Doceniamy celibat jako dar Boży (Sacerdotalis caelibatus, 1), w tym zakresie, że dar ów umożliwia misjonarzowi, wyświęconemu na kapłana, oddać się całkowicie posłudze na rzecz Świętego Ludu Boga. Stymuluje duszpasterską miłość i modlimy o to, by było wiele powołań do przeżywania kapłaństwa w celibacie. Wiemy, że ta dyscyplina „nie jest wymagana przez samą naturę kapłaństwa… chociaż jest wiele powodów, by to łączyć” (PO 16). W swojej encyklice na temat bezżennego kapłaństwa św. Paweł VI podtrzymał to prawo i wyłożył teologiczne, duchowe i duszpasterskie motywacje, by to utrzymać. W 1992 roku posynodalna adhortacja Jana Pawła II o formacji kapłańskiej potwierdziła tę tradycję w Kościele łacińskim (PDV 29). Biorąc pod uwagę, że uprawniona różnorodność nie narusza wspólnoty i jedności Kościoła, ale ją wyraża i jej służy (LG 13; SO 6), o czym świadczy różnorodność istniejących rytów i dyscyplin, zaproponowaliśmy ustalenie kryteriów i dyspozycji przez kompetentny autorytet, w ramach Lumen Gentium 26, by wyświęcać na księży nadających się i szanowanych mężczyzn ze społeczności, którzy przeszli przez owocny diakonat stały i otrzymali adekwatną formację kapłańską, mając ustabilizowane i zgodne z prawem życie rodzinne, aby mogli podtrzymać życie społeczności chrześcijańskiej poprzez głoszenie Słowa i celebrowanie sakramentów w najbardziej odległych miejscach regionu Amazońskiego. Niektórzy popierali bardziej uniwersalne podejście do tego tematu.