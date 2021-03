Trzecia fala koronawirusa. Złe wieści WHO

Znów zaczyna rosnąć liczba nowych zakażeń koronawirusem na świecie – informuje szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. To złe wieści – wzrost odnotowano po raz pierwszy od siedmiu tygodni.

Epidemia po raz kolejny przyspiesza. Według szefa Światowej Organizacji Zdrowia, odpowiada za to pojawienie się nowych wariantów koronawirusa, a także „opuszczenie gardy” przez wiele osób, które przestały stosować się do nakazów sanitarnych. Apelując do rządów państw o nieznoszenie restrykcji związanych z pandemią dodał:

„Ponowny wzrost liczby zakażeń jest rozczarowujący, ale nie zaskakujący”.

Trudno przewidywać, jak będzie przebiegać trzecia fala zakażeń koronawirusem. Zdaniem dyrektora WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych Mike’a Ryana, przedwczesne jest nawet liczenie na to, że koniec pandemii nastąpi pod koniec tego roku.

dam/PAP,Radiozet.pl