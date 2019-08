'Trzeba po prostu umieć rządzić'. Prezes PiS bezlitośnie punktuje opozycję!

"Doszliśmy do takiego momentu, w którym trzeba podsumować te cztery lata naszych rządów w Polsce"-rozpoczął swoje wystąpienie Jarosław Kaczyński. Lider Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że państwo polskie dzięki rządom jego partii weszło na dobrą drogę, jednak do końca tej drogi jest jeszcze daleko.

"Możemy sobie pogratulować, że zrobiliśmy bardzo wiele. Jak to najkrócej określić? Bardzo znaczna część społeczeństwa przez 26 lat po tzw. transformacji niespecjalnie korzystała z rozwoju, bo od 1992 roku, rządu Jana Olszewskiego, zaczęliśmy się rozwijać - zaczęliśmy iść do góry, bo wcześniej spadało. Tempo było bardzo różne, ale szliśmy do przodu"-wskazał polityk.

Były premier podkreślił w swoim wystąpieniu, że Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło "wielki program społeczny": jego symbolem jest 500 Plus, 13. emerytury, 300 zł dla uczniów w ramach programu Dobry Start czy obniżenie wieku emerytalnego. To jednak nie wszystko.

"To też szereg innych posunięć odnoszących się do niepełnosprawnych, tj. także to wszystko, co czynimy w nieco inny sposób - budowa dróg, przedsięwzięcia w dziedzinie mieszkalnictwa - bardzo trudne, ale to idzie - to jest wiele innych drobniejszych spraw"-wyliczał Jarosław Kaczyński.