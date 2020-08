Trzaskowski zakłada ruch ,,Nowa Solidarność'' w siedzibie PO. Internet raczej kpi

Rafał Trzaskowski po wyborach prezydenckich nabrał chyba przekonania, że może być liderem, a nie jak do tej pory wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Jak podają media 5. września ma wystartować jego nowy ruch pod roboczą nazwą „Nowa Solidarność”. Co interesujące Trzaskowski zamierza nadal pozostać członkiem Platformy Obywatelskiej.

Jak twierdzi sam Trzaskowski ruch nie ma być konkurencją dla żadnej z partii. Oprócz PiS-u i Zjednoczonej Prawicy oczywiście.

Całe to przedsięwzięcie spotkało się głównie z raczej ironicznymi komentarzami internautów. Krytycznie do tego pomysłu odniósł się też Donald Tusk, były premier i lider PO, określając go jako „złudzenie”.

Trzaskowski powinien koniecznie zaprosić na inaugurację Lecha Wałęsę oraz mieszkańców rodzinnej wsi byłego prezydenta. Ci w pogotowiu mają już na pewno pomidory, o czym Wałęsa się ostatnio przekonał osobiście. A może też przyniosą jajka? To by się działo...

Poniżej kilka wypowiedzi, jakie możemy znaleźć na Twitterze.

Wróżę sukces ruchowi obywatelskiemu, który na spokojnie, po wakacjach jego lidera konsultowany jest w gabinecie osłabionego po kryzysie wizerunkowym przewodniczącego partii, ale sam ma nie być ani partią, ani środowiskiem jej wrogim. Niezależność i oddolność będzie jego siłą 💪 — Marcin Makowski (@makowski_m) August 26, 2020

Przyznać trzeba że komuchy finezyjnie zbudowały NSZZ Solidarnosc. Niektórzy do dziś sądzą że był to Ruch Obywatelski. Tutaj zaś żadnego polotu czy owijania w bawełnę. https://t.co/zZaHT6p4NN — Rafał Otoka Frąckiewicz (@rafalhubert) August 26, 2020

To co robi Rafał Trzaskowski to już nawet nie jest rozkrok. Kształt Ruchu Obywatelskiego jest konsultowany z szefem partii, a jego potencjalny lider chce jednocześnie być prezydentem stolicy, wiceszefem partii i szefem ruchu. pic.twitter.com/NMgDGQZD0g — Dominika Długosz (@domi_dlugosz) August 26, 2020

Podobne podwójne role będzie odgrywał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - wiceprzewodniczący PO i stanie na czele tworzonego ruchu społecznego. Pawlikowi udawało się, że role mu nie mieszały się, tylko to było w filmie! pic.twitter.com/s9Zk7aD4aI — Romuald Szeremietiew (@RSzeremietiew) August 26, 2020

mp/Twitter/Marcin Makowski, Rafał Ziemkiewicz, Dominika Długosz, Rafał Otoka-Frąckiewicz, Romuald Szeremietiew