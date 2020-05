„To bardzo istotna informacja, bo jeśli ją rozpowszechnić to Rafał Trzaskowski właśnie stracił wyborców ze Śląska” – powiedział prof. Kazimierz Kik odnosząc się do informacji o poparciu kandydata KO przez Zielonych. Miał się za to zgodzić między innymi na odejście od węgla do 2040 roku, zaś w ogrzewaniu domów do 2030.