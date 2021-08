Trzaskowski w duchu ,,empatii’’ na Campus Polska: ,,Jeśli ktoś nie ma odrobiny empatii, to won z życia publicznego''

W Olsztynie rozpoczął się w piątek pięciodniowy meeting „Campus Polska Przyszłości”, którego głównym organizatorem jest ruch Rafała Trzaskowskiego. Ma w nim wziąć udział około 1000 prelegentów w ponad 100 panelach i warsztatach.

- Po tym wszystkim co obserwujemy przez ostatnie lata, po tej niebywałej pogardzie, którą widzieliśmy w Sejmie wobec osób z niepełnosprawnościami. Chyba każdemu się serce łamało. Nie każdy polityk może przyjść i powiedzieć, tak, zrobię wszystko i spełnię wszystkie postulaty. Ale żeby pokazywać tak nieprawdopodobną pogardę i żeby nie wykazać się choć na chwilę empatią, to po co być politykiem, jeżeli ktoś nie ma w sobie ani odrobiny empatii. To won z życia publicznego. Nie masz empatii, poszukaj innego zawodu – powiedział Rafał Trzaskowski podczas swojego wystąpienia.

Wydarzenie potrwa od 27 sierpnia do 2 września na olsztyńskim Kortowie. Patronem i inicjatorem inicjatywy jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz jego ruch Wspólna Polska.

Polscy goście tego wydarzenia to m.in.: Donald Tusk, Tomasz Grodzki, Radosław Sikorski wraz z żoną Anne Applebaum oraz były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Obecny ma być także lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Co ciekawe na udział w tym wydarzeniu zaproszenia nie przyjął lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Partnerzy Campusu Polska to niemieckie fundacje.



