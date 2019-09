Trzaskowski sieje zamęt ws. 500 plus? Co Warszawa zrobiła z pieniędzmi?

Jak podaje „DGP”, w piśmie Trzaskowskiego podkreślono, że obecny plan wydatków w wysokości około 776,9 mln zł „nie zabezpiecza potrzeb mieszkańców Warszawy w zakresie realizacji programu Rodzina 500 Plus i już we wrześniu br. zabraknie środków na wypłatę świadczeń dla rodziców”. „Jak dodał Trzaskowski, w chwili sporządzania wspomnianego pisma do premiera Warszawa miała do dyspozycji 109,6 mln zł, przy zapotrzebowaniu na środki na wrzesień w wysokości ok. 198 mln zł” – pisze gazeta.

„Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, wszystkie środki na realizację świadczeń we wrześniu zostały przekazane do 19 września tego roku we wnioskowanej przez Pana Prezydenta wysokości. Dotyczy to zapotrzebowania zgłoszonego przez m. st. Warszawa w wysokości ok. 67 mln zł (wniosek z 26 sierpnia), jak i kolejnego zwiększenia zapotrzebowania na wypłatę świadczeń 500+ w wysokości 35 mln zł (wniosek z 10 września)” – czytamy.



– Tego problemu w ogóle nie ma. Mówienie o nim to tworzenie wirtualnej rzeczywistości. Taka narracja prezydenta Trzaskowskiego podważa zaufanie do państwa. Środki na 500 Plus dla wszystkich dzieci są; samorządy bardzo dobrze obsługują ten program. To intencjonalne tworzenie zamętu – komentował działania ratusza senator Konstanty Radziwiłł z PiS