Trzaskowski przerywa kampanię. Powodem podtopienia

prosty 23.6.20 13:05

A Wisełka w Warszawie o 10:00 leniwie dotarła do górnej granicy stanów niskich (158 cm). Do stanu alarmowego brakuje blisko 4 metry, a biorąc pod uwagę tempo, w w jakim wody przybywa i patrząc, co się dzieje powyżej - Kraków, Sandomierz, Dęblin - mała szansa, że przybędzie jeszcze 1,5 metra i osiągnie stany wysokie.

Jak będzie burza i ulewa co najwyżej znów S8 i tunel przy Okęciu zaleje.



Ale przynajmniej obciachu nie będzie, jak sobie zrobi zdjęcie na wale przeciwpowodziowym, no i może resztki szlamu po awarii Czajki w końcu spłyną.