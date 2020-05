Trzaskowski. ,,Propolski anty-Polak''. Był współautorem pierwszej w UE rezolucji przeciw Polsce

Jak się jednak okazuje to właśnie Rafał Trzaskowski był współautorem pierwszej w Unii Europejskiej rezolucji przeciwko Polsce. Wyszło to zupełnie przypadkiem, kiedy ktoś sprawdził we właściwościach dokumentu, kto jest jego bazowym autorem. Okazał się nim być sam Rafał Trzaskowski. Można śmiało stwierdzić, że jest on przedstawicielem współczesnej targowicy działającej przeciwko Polsce.