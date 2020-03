Trzaskowski oburza się na ograniczenia w komunikacji: ‘narzucają sztywne zasady’

Agnieszka 24.3.20 16:47

Drań Trzaskowski powinien siedzieć w więzieniu a przynajmniej do dymisji go za nie zniesienie opłat parkingowych i zmniejszenie liczby autobusów, że ludzie się w nich tłoczą.

Oszczędności dla propagowania LGBT chce teraz robić, gdy państwo nadwyręża budżet i cała masa ludzi traci? SZOK!!!

A obostrzenia są w wielu dziedzinach fatalne.

Nie ma zamknięcia zakładów pracy, które pracować teraz nie muszą a czepiają się ślubów i pogrzebów z ograniczeniem podobno do 5 osób.

Młodzi w kryzysach, bo z wesel, przyjęć musieli zrezygnować a najwytrwalsi przy ślubach zostali i mają je teraz nawet bez rodziców przeżywać, bo to już 6 osób????!!!! A najbliżsi - rodzeństwo, chrzestni, świadkowie?

A tych z pogrzebów też dobić teraz trzeba skoro najsłabsi? Za mało, że rodzina nie może towarzyszyć w ostatnich chwilach życia ukochanych bliskich i musi je oddać w ręce pielęgniarek, które w mniej traumatycznych czasach znieczulicą ogarnięte do śmierci niektórych mogą się przyczynić swoim podejściem. Nie dość, że dowiedzieć się o stan zdrowia chorych trudno, bo lekarzy na dyżurach mało i telefonów nie odbierają a pielęgniarkom zakazu informacji nie zniesiono, to jeszcze śmiecie rodziny zmarłych w takich okolicznościach dobijać czymś takim?

Nie jesteśmy w Bergamo i nic nie robiliście, żeby przypilnować takich prezydentów, burmistrzów, wójtów jak Trzaskowski czy lekarzy, co nawalają i nawiewają a na najsłabszych, w najtrudniejszych momentach życia to się rzucacie z absurdami biurokratycznymi - wstyd...

Oczywiście zapłacę wam ten mandat jak do pogrzebu bliskiej osoby w stanie krytycznym dojdzie i się nim nażryjcie, bo na pogrzeb pojadę wbrew wszystkiemu....

Strcicie poparcie tych, co w tym czasie całym sercem za tym co robicie, choć ich nadzieje przez pięć lat wdeptywaliście w ziemię.