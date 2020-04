Trzaskowski nie otworzy żłobków i przedszkoli 6 maja

Otworzyć przedszkola (przed wyborami...)!

Bo jak powszechnie wiadomo, każdy przedszkolak ma w zwyczaju po zabawie dezynfekować ręce oraz spryskiwać zabawki płynem antybakteryjnym przed odłożeniem na półkę. Żaden przedszkolak, szczególnie po 2 miesiącach w domu, nie będzie tęsknił za rodzicami i płakał, więc nie będzie trzeba go przytulić i wziąć na ręce. Poza tym przedszkolaki doskonale wiedzą, ile to metr czy dwa, co to dystans społeczny i nigdy nie biorą paluszków do buzi. Zaś przedszkolanki są odporne na wirusy, a w domach nie mają rodzin, dzieci, które nie chodzą do szkoły, czy starszych wiekiem rodziców, z którymi mieszkają.

