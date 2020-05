Trzaskowski nadużywa uprawnień i się tłumaczy

JS 21.5.20 14:41

Gdybyśmy żyli np. 500 lat temu to tacy ludzie jak p. Trzaskowski prawo mieliby w pogardzie, gdy tylko ich interes byłby zagrożony, gdyby coś mieli stracić, gdyby mogli coś zyskać. Tak w skrócie można przedstawić ich credo. Oni reprezentują filozofię tylko jednego życia. Gdyby ludzie należący do POKO prawdziwie uwierzyli w Boga, szybko by tą partię opuścili. Ale oni Boga się nie boją albo mają jakieś wymyślone pomysły jak to będzie tam w Niebie.

Pozdrawiam