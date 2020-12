Trzaskowski na manifestacjach, a z ,,Czajki’’ znowu leją się ścieki

Kiedy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poświęca się wspieraniu tzw. Strajku Kobiet i budowaniu swojego nowego ruchu obywatelskiego, z warszawskiej oczyszczalni ścieków do Wisły znów wpływają ścieki. O kolejnym niezgodnym z prawem zrzucie nieczystości poinformował w mediach społecznościowych prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

- „#AwariaCzajka Zgodnie z naszymi ostrzeżeniami podziemny rurociąg jest niewydolny i nadmiar ścieków właśnie jest kolejny raz zrzucany do Wisły. Przypominam, że MPWiK nie ma na ten zrzut pozwolenia i są to działania bezprawne!” – napisał Przemysław Daca.

W sierpniu doszło do kolejnej awarii oczyszczalni ścieków, przez którą, podobnie jak rok temu, koniecznym było zrzucanie nieczystości do Wisły. Tak jak przed rokiem, interweniować musiało wojsko. Żołnierze zbudowali most pontonowy, na którym zainstalowano tymczasowy rurociąg. Został on zdemontowany zaledwie kilka dni temu.

