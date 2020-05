Trzaskowski jak Kiszczak chce prześladować dziennikarzy

jaja 18.5.20 11:15

A kto namawiał do bojkotu TVP i zapowiedział, że nie będzie w nim występował? Bo co pytania sie mu nie podobały? Tak, tak. Jak za PEŁO... Teraz Peło krytykuje wszystko co rząd robi, nawet jakby złotem zasypywał wszystkich.Nie, bo nie...