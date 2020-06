Trzaskowski gra pamięcią o Lechu Kaczyńskim

Gościem Michała Rachonia w porannej rozmowie TVP INFO był eurodeputowany PIS Witold Waszczykowski. W czasie rozmowy odniósł się do wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego o wyprawie Lecha Kaczyńskiego do Gruzji w 2008 roku.

Minister Waszczykowski skrytykował postawę prezydenta Warszawy, mówiąc: „Odwołuje się do wszystkiego, stara się obiecać wszystko, co jest możliwe”. Odniósł się również do deklaracji Trzaskowskiego o nadaniu imienia Lecha Kaczyńskiego jednej z ulic w Warszawie. „To klasyczna pusta obietnica kampanijna, która jego zdaniem ma dotrzeć do jakiegoś elektoratu, który może uda się przekonać” – skwitował całą sprawę euro deputowany PIS.