Trzaskowski chce zwężenia Alei Jerozolimskich i kolejnej ,,strefy relaksu'' w zabetonowanej części stolicy

Wszystko wskazuje na to, że po „strefie relaksu” na Placu Bankowym możemy mieć do czynienia z kolejny „genialnym pomysłem” władz Warszawy i tym razem kolejna „strefa relaksu” zostanie zafundowana Warszawiakom, ale już na stałe, w innym pełnym od spalin bardzo ruchliwym miejscu stolicy, a mianowicie na Alejach Jerozolimskich na odcinku od ulicy Marszałkowskiej do Nowego Światu.

Takie działania władz Warszawy Krzysztof Stanowski określa w swoim wpisie na Twitterze jako „dostosowanie tostera do zadań lodówki”.

- "Tworzymy przestrzeń, w której kierowcy mają być obywatelami drugiej, nawet trzeciej kategorii. Ideologiczny obłęd. Jest jedno pytanie: czy prezentując swoją wspaniałą wizję zakorkowania jednej z głównych arterii miasta (już widzę korki na dojeździe do Placu Zawiszy) pan Trzaskowski pokazał jakieś analizy ruchu? Symulacje? Szacunki wpływu na cały układ komunikacyjny?" - pyta redaktor „Do Rzeczy” Łukasz Warzecha.

Przeglądając komentarze, daje się też dostrzec wmożoną ilość obrońców tego - mówiąc bardzo łagodnie - co najmniej zdrowo pomylonego projektu. Czyżby "Sok z Buraka" nadal miał się dobrze?



🌳🚲🚶‍ Al. Jerozolimskie zmienią się. Wzdłuż jezdni pojawią się drzewa, ścieżki rowerowe i szerokie chodniki. Okazją do zmian jest przebudowa kolejowej linii średnicowej przez PKP. ZDM ogłosił właśnie przetarg na zaprojektowanie nowego wyglądu arterii.

ℹ️ https://t.co/gAW5r9cnB0 pic.twitter.com/fiKQ0dvKHg — ZDM Warszawa (@ZDM_Warszawa) May 20, 2021

Przejść Alejami Jerozolimskimi w cieniu drzew, bezpiecznie przejechać rowerem czy usiąść na kawę wśród zieleni. 🚲🚶‍☕🌳 To nie sen o Warszawie – tak będzie naprawdę❗️😍 Główna ulica w #NoweCentrumWarszawy stanie się przestrzenią przyjazną mieszkańcom❗️💚 Posłuchajcie 👇 pic.twitter.com/DkQ8gJORz8 — Warszawa (@warszawa) May 20, 2021

Naprawdę super byłoby żyć w pięknym, zielonym, przyjaznym dla spacerowiczów i rowerzystów mieście, gdzie ludzie pozdrawialiby się z okolicznych knajpek. Problem w tym, że trzeba byłoby je od podstaw logicznie zaprojektować.



A nie dostosowywać toster do zadań lodówki. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) May 20, 2021

Dziś w korku w Alejach stoi się na dwóch/trzech pasach po przebudowie będziemy stali na jednym🥰cudownie już się nie mogę doczekać. Nie ograniczajcie się tylko do zwężania dojazdu do mostu ale w ogóle zamknijcie most🤗aaa tylko co z tymi radarami 🤔 — Artur 🇵🇱Ⓛ (@1982akas82) May 20, 2021

Tragedia. Chcecie zmusić ludzi do odstawienia samochodów - ok, ale co dostaną w zamian? Będzie wiecej tramwajów? Metro będzie częściej kursować? Dzisiaj jest niewydolny system, a wy mówicie ludziom że ma ich się tam zmieścić jeszcze więcej. — xPapx (@_xxxJMx) May 20, 2021

mp/twitter/um.warszawa.pl/dorzeczy.pl