Trzaskowski bezlitosny dla Budki: Tomczyk był lepszym szefem

Rafał Trzaskowski skomentował na antenie Polsat News zmianę na stanowisku szefa klubu Koalicji Obywatelskiej. Nie ukrywał, że lepszym szefem od Borysa Budki był Cezary Tomczyk.

W ub. czwartek Borys Budka został wybrany przewodniczącym klubu Koalicji Obywatelskiej, zastępując na tym stanowisku Cezarego Tomczyka. W ten sposób Donald Tusk zrealizował daną Budce obietnicę, która była warunkiem jego rezygnacji z funkcji przewodniczącego Platformy.

O zmianę na stanowisku szefa klubu był dziś w programie „Gość Wydarzeń” pytany Rafał Trzaskowski.

- „Uważam, że Cezary Tomczyk był lepszym szefem klubu parlamentarnego, niż Borys Budka. Natomiast Donald Tusk, jako nowy przewodniczący, postanowił na nowo poukładać stanowiska i odpowiedzialność i ma do tego prawo”

- przyznał prezydent Warszawy.

Trzaskowski komentował też taktykę Donalda Tuska, który ogranicza się do krytykowania partii rządzącej.

- „To samo robiliśmy w kampanii prezydenckiej w 2020 roku. Na początku trzeba skonsolidować własny elektorat, ważne jest określenie, że to co robi PiS, to jest zło”

- stwierdził.

Zaznaczył jednak, że jest przekonany, iż nowy szef Platformy ma taktykę rozpisaną na „kilka kroków i to nie będzie tylko kwestia polaryzacji”.

kak/polsatnews.pl