Trwa protest przed Sejmem. 1000 -1500 osób. Frekwencja spada [Wideo]

Jak informuje dziennikarz Polsat News, obecnie trawa protest „Strajku kobiet” przed budynkiem Sejmu. W manifestacji uczestniczy obecnie około 1000-1500 osób, ale protestujących ma przybywać.

Z kolei „Strajk kobiet” podawał, że w proteście bierze udział kilka tysięcy osób. Jak wynika z załączonych nagrań, dane podawane przez SK jest raczej zawyżone.

- Do protestujących na warszawskim Placu Zamkowym przemawiali m.in. piosenkarz Michał Wiśniewski, prezenter telewizyjny Robert Janowski oraz aktor Przemysław Sadowski. Zgromadzili się tam uczestnicy strajku kobiet, jak i przedstawiciele środowisk artystycznych.

Daje się zauważyć tendencja zmniejszającej się frekwencji osób uczestniczących w protestach, które rozpoczęły się 10 dni temu po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z polską ustawą zasadniczą tzw. przesłanki eugenicznej pozwalającej w polskim prawie na dokonanie aborcji.

Na Wiatraku niewiele lepiej frekwencja spadła o co najmniej 50% za to wk...... kierowców wzrosł o 200% Całe szczęście że @Policja_KSP przysłała z 10 funkcjonariuszy, bo słowo daję doszło by do samosądów. Okrzyki co zrobić z lewakami i żeby się wzięli do roboty powszechne 😉 https://t.co/mlzOVQUHr1 pic.twitter.com/yusxk3mVdD