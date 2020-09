Trwa narada liderów Zjednoczonej Prawicy. Politycy negocjują umowę koalicyjną

O godz. 17 rozpoczęło się dziś spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Politycy negocjują nową umowę koalicyjną i rozmawiają o rekonstrukcji rządu.

W negocjacjach uczestniczy prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz liderzy dwóch partii koalicyjnych: Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin. Na spotkaniu obecny jest też premier Mateusz Morawiecki.

Umowa koalicyjna pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, Porozumieniem i Solidarną Polską obowiązywała do wyborów prezydenckich. To właśnie ten dokument ustala m.in. kwestię obsady ministerstw, dlatego wynegocjowanie nowych warunków jest konieczne do przeprowadzenia planowanej na jesień rekonstrukcji rządu.

Wczoraj o rekonstrukcji rządu dyskutowali liderzy Prawa i Sprawiedliwości. Po spotkaniu kierownictwa partii wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował dziennikarzy, że rekonstrukcja rządu zostanie poprzedzona „poważną rozmową z koalicjantami”, która odbędzie się „bardzo szybko”. Podkreślił, że to właśnie od tych rozmów zależy skala rekonstrukcji w rządzie Mateusz Morawieckiego.

kak/PAP