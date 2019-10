Trump znosi wizy dla Polaków. Ważny komunikat Białego Domu

Amerykański departament stanu nominował Polskę do Programu Ruchu Bezwizowego. Jak poinformował Biały Dom formalną decyzje o przyjęciu do programu podejmie Departament Bezpieczeństwa Krajowego.

Prezydent Donald Trump mówi o zniesieniu wiz dla Polaków jak o fakcie dokonanym. "Dziś prezydent Donald Trump ogłosił, że Departament Stanu formalnie nominował Polskę do Programu Ruchu Bezwizowego” - napisała w komunikacie rzeczniczka Białego Domu Stephanie Grisham. Podkreśliła, że zniesienie wiz będzie ważnym krokiem zwiększającym kulturalne i ekonomiczne związki pomiędzy oboma krajami i ich obywatelami.

"Po nominowaniu Polski, Departament Bezpieczeństwa Krajowego podejmie niezbędne kroki, by tak szybko jak to możliwe, Polska weszła do programu" - poinformowała Grisham.