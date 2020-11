Trump zmienia szefów Pentagonu, CIA i FBI?

W dniu wczorajszym prezydent USA Donald Trump zdymisjonował szefa Pentagonu Marka Espera, którego obowiązki przejmuje Christopher Miller.

Stosunki pomiędzy prezydentem Trumpem a Esperem pogorszyły się po tym, jak prezydent USA nie zgodził się na użycie wojska przeciwko protestantom Black Lives Matter.

Trump podziękował za służbę Eperowi, który w przyszłym tygodniu miał w przyszłym tygodniu prowadzić w Europie rozmowy na temat obecności wojsk amerykańskich na tym kontynencie.

Media spekulują, że w Waszyngtonie może dość także do dymisji szefów FBI i CIA.

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.