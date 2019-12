robaczek 4.12.19 9:53

i teraz wszyscy podziwiamy prace naszych dyplomatołków!



zakład ze nas wystawia!!



bedzie zgoda na rakiety sredniego zasiegu ;]





ahahahhahaha





no dalej pisiurki!!!!





zobaczymy zo wasz przyjaciel za pieniązki zrobi dla ukochanej Polski







eh jak durni potraficie byc w tej swojej slepej wierze w PIS



tylko Polski szkoda ;/







ps: jaka dziwna cisza o Banasiu tutaj ;] rozumiem ze wszystko zgodne z przekazem dnia partii!!







hhehehehehhe



piekne to





dziennikarze na uslugach partii. ZNACIE TO PRAWDA KATOPATUSKI? ;] tesknicie za tym awszym systemem ;] prl wroc!! tylko jak to powiedziec zeby nie wyjsc na komucha ? ;] spokojnie. przeciez komucha do TK wlasnie wprowadziliscie. nie ma sie czego wstydzic. ;]



toz to wlasnie wasi ludzie!!!!!



brawo wy!!!!





tylko Poslki szkoda ;/