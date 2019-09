Trump usunie chińskie spółki z Wall Street?

Notowane na Wall Street chińskie firmy mogą zostać z niej usunięte przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Chodzi o ograniczenie napływu amerykańskich inwestycji do gospodarki Chin – poinformował wczoraj Bloomberg.

Informacja ta spowodowała spadki indeksów na nowojorskiej giełdzie. Jak czytamy, wprowadzenie owego planu w życie miałoby „kolosalne reperkusje dla miliardów dolarów”, które Amerykanie zainwestowali już w fundusze emerytalne lub inwestycyjne. Dodatkowo, byłoby to źródłem kolejnych konfliktów z Pekinem w momencie, kiedy urzędnicy obu krajów próbują wynegocjować zawieszenie broni – pisze Bloomberg.

Zaraz po tym, jak Bloomberg opublikował swoją informację, nastąpił spadek notowań wielkich chińskich firm na nowojorskiej giełdzie – od 2 do 4 proc. Reuters w komentarzu podkreślił, że jeśli doszłoby do realizacji planów Trumpa, mielibyśmy do czynienia z eskalacją wojny handlowej USA z Chinami.